نوال الزغبي تشارك نجوى كرم الدبكة على المسرح/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تدعو زميلتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الى المسرح خلال حفلتها التي احياتاها في الباهاماس.

وقد ظهرت نوال الزغبي في الفيديو وهي تصعد الى المسرح بعد ان دعتها نجوى لمشاركتها الرقص، إذ بدأت الفنانتان برقص الدبكة وسط اجواء من التصفيق الحار من قبل الجمهور، لتنهي النجمتان لقائهما هذا بقلبة واحتضانهما لبعض.

وكانت الفنانة نجوى كرم تغني على المسرح في «الباهاماس» الموجود على متن إحدى البواخر الشهيرة في الباهاماس، بينما كانت الفنانة نوال الزغبي تتواجد في الحفل، فصعدت إلى المسرح ورقصت مع زميلتها.

وشهد ظهورهما معاً على المسرح تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذي تواجد في الحفل، وحرصت نوال الزغبي على احتضان الفنانة نجوى كرم بعد انتهاء الرقصة ونزولها من المسرح.

وقد ظهرت نوال الزغبي بعد فترة على المسرح مع المطرب وائل كافوري ليغنيان سويا «وين حبيبي انا»، وبعد انتهاء الوصلة الغنائية قامت بتقبيل كفوري واحتضانه على المسرح، لتتعالى صيحات الجمهور الذي احتفى بها في الحفل، وبعدها بدأت وصلتها الغنائية معه.

وقالت نوال في تصريحات تلفزيونية، إن اعلان موافقتها على الزواج من وائل إذا طالبها بذلك كان مجرد مزاح، لافتة الى أنها تعتبره صديق عمر ورفيق درب، حيث انطلقا سويا في نفس الفترة الزمنية.