تشكيلات ادارية بين كبار موظفي رئاسة الوزراء

قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نقل أمين عام رئاسة الوزراء “محمَّد أشرف” إبراهيم سمارة للعمل مستشاراً في رئاسة الوزراء بدرجته وراتبه الحاليين، وإحالة مدير عام مكتب رئيس الوزراء عبد الباسط الكباريتي إلى التَّقاعد.

كما قرَّر المجلس تعيين عبد اللَّطيف النَّجداوي أميناً عامَّاً لرئاسة الوزراء، ومحمَّد نمر الزَّناتي مديراً عامَّاً لمكتب رئيس الوزراء.

وقرَّر المجلس ايضا نقل المستشار في رئاسة الوزراء فراس المجالي ليشغل موقع أمين عام المحكمة الدستوريَّة بدرجته وراتبه الحاليين.