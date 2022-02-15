نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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جرينتش+2 05:32
انتهى الدرس يا بايدن الغبي.. القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تباشر العودة لثكناتها بعد انتهاء مناوراتها/ فيديو
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