نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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جرينتش+2 05:32
استشهاد جندي وإصابة 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية عند دوار الجمارك بدمشق
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