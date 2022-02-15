اجهزة الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا بالضفة والقدس اليوم الثلاثاء

رام الله – قدس برس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 21 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية في مدينة جنين، شمالي الضفة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأسير المحرر عبدالجبار جرار، بعد مداهمة منزله في حي المراح، وأمجد جرار، وجهاد جرادات.

وفي رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد القطري، من مخيم الأمعري، وعبدالله سامي شبانة، من بلدة سنجل، كما أعادت اعتقال الأسيرين المحررين عبدالله عاروري، وعادل محمد خصيب، من بلدة عارورة.

وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، اعتقلت القوات الإسرئيلية، محمد رأفت ديرية، وصقر طقاطقة، من بلدة بيت فجار.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت سلطات الاحتلال، زيد عليان، بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا، إضافة لاعتقال الشقيقين مالك ومحمد مطور، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في حي الشيخ جراح.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته، بمداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​