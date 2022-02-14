نصر الله: اسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:31
حزب الوحدة الشعبية يطالب الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني