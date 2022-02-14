نصر الله: اسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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الضفة قيد الاشتعال..استشهاد شاب ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس وجنين/ فيديو
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