نصر الله: اسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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الشبول: إلاعلان رسمياً عن الإجراءات التخفيفية نهاية الاسبوع الحالي، وقد تشمل فحص “البي سي ار” في المطار
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