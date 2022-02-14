الشبول: إلاعلان رسمياً عن الإجراءات التخفيفية نهاية الاسبوع الحالي، وقد تشمل فحص “البي سي ار” في المطار

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم الاثنين، إن القرارات الخاصة بالإجراءات التخفيفية سيعلن عنها رسميا نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد الشبول في تصريح خاص لقناة “رؤيا”، أن الحكومة عازمة على إصدار قرارات خاصة بالقطاع السياحي والمنشآت العامة، إضافة إلى بعض أوامر الدفاع، والمطاعيم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد كشف أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرِج خلال أسابيع المقبلة عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات.

ومن ضمن الإجراءات بحسب الخصاونة، تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات، وخصوصا القطاع السياحي.

وأوضح الخصاونة، أن هذه الإجراءات ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة، وخصوصا المتعلقة بفحص البي سي ار، لاسيما أننا قد نكون أصبحنا حينها في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء ولدينا معرفة أكبر به.