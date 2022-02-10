وفاتان وإصابتان بحريق منزل فجر اليوم في مادبا

توفي شخصان، واصيب اثنان آخران إثر حريق منزل في محافظة مادبا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت، فجر اليوم الخميس، مع حريق شب في منزل بمنطقة الخطابية، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بضيق في التنفس إثر استنشاقهما الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق.

وأوضح أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما، وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى النديم الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وجرى فتح تحقيق بأسباب الحريق.