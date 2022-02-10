استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
أهم العناوين
جرينتش+2 02:41
تمهيدا لزيارة هيرتسوغ.. مسؤول سياسي إسرائيلي كبير زار تركيا سرا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني