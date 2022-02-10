تمهيدا لزيارة هيرتسوغ.. مسؤول سياسي إسرائيلي كبير زار تركيا سرا

تل أبيب: كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت “ العبرية، تفاصيل ”زيارة سرية“ لمسؤول إسرائيلي بارز إلى تركيا، التقى خلالها كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، قد زار تركيا سرا الشهر الماضي، وذلك في إطار التحضيرات لزيارة الرئيس اسحق هرتسوغ إلى أنقرة الشهر المقبل“.

وأضافت أن ”المسؤول الإسرائيلي التقى إبراهيم قالن، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعمل رسميا كمستشار لاتصالات أردوغان“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”تم الحفاظ على اتصال مع إبراهيم قالن لفترة طويلة من قبل رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان“، مبينة أنه ”لعب دورا مهما في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا العام الماضي“.

وهذه الزيارة، هي الأولى على المستوى السياسي الرفيع في السنوات الست الماضية، حيث زار يوفال روتيم المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تركيا في عام 2016، وفق الصحيفة.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت تأكيد أو نفي الخبر.

وفي تصريحات سابقة له، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس المقبل، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ سنوات.

وأوضح أردوغان، في حينه، أن ”البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة“، فيما لم يؤكد الرئيس الإسرائيلي نبأ الزيارة.

يذكر أن الدولتين تبادلتا طرد السفيرين عام 2018، بعد خلاف كبير بينهما، وظلت العلاقات متوترة منذ ذلك الوقت.

وفي الوقت الراهن، تتخذ أنقرة خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة، بما فيها العلاقات مع إسرائيل.

وأجرى أردوغان نهاية نوفمبر الماضي، مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وجاءت المكالمة الهاتفية، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية.

وفي حينه، أكدت إسرائيل، أن رئيسها هرتسوغ، شكر نظيره التركي على ”إسهامه“ في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس.

ورحب هرتسوغ بسعي تركيا لاجراء حوار شامل مع إسرائيل بشأن الملفات الثنائية والإقليمية في المنطقة