استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
أهم العناوين
جرينتش+2 02:28
بعد تفاقم المشاكل داخل تركيا.. أردوغان يسرق شعار داود اوغلو “صفر مشاكل” مع دول الاقليم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني