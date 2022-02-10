العجارمة يكشف أسباب ارتفاع نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

أظهرت نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، التي أعلنت نتائجها اليوم الخميس، تسجيل نسبة نجاح عامة غير مسبوقة حيث بلغت 68%.

وقال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة في تصريح صحفي اليوم، إن نسبة النجاح العامة التي حققت في الدورة التكميلية الحالية تعد غير مسبوقة في أية دورة امتحانية ماضية.

وعزا العجارمة ارتفاع نسبة النجاح في هذه الدورة إلى عدة عوامل، من بينها أن هناك 17 ألف طالب وطالبة هم ناجحون في الأصل وأعادوا مبحثا أو أكثر لغايات رفع المعدل.

وبين أن معظم الطلبة المشتركين بهذه الدورة قد تقدموا إلى عدد محدد من المباحث وليس كافة المواد كما هو الأمر في الدورة النظامية، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابيا على النتائج ونسبة النجاح العامة.

وأوضح العجارمة أن عدد الطلبة الذين تقدموا إلى مبحث واحد بلغ عددهم 12416، و16127 طالبا وطالبة إلى مبحثين، و19440 طالبا وطالبة إلى 3 مباحث، و16562 في أربعة مباحث، و20081 في خمسة مباحث فما فوق.

وأشار إلى أن نسب النجاح حسب أعداد المباحث التي قدمها المشتركون في الدورة التكميلية، جاءت بواقع 76.7% للمتقدمين في مبحث واحد، 72.2% للمتقدمين في مبحثين، 70.2% للمتقدمين في 3 مباحث، 65.9% للمتقدمين في أربعة مباحث، 58.9 % للمتقدمين في خمسة مباحث فأكثر.

وأوضح العجارمة أن أسئلة الدورة التكميلية لهذا العام جاءت شاملة ومتوازنة ومن داخل الكتاب المدرسي المقرر ومناسِبة لقدرات الطلبة المختلفة، حيث بدى ذلك واضحا من خلال التغذية الراجعة بعد كل امتحان، ولم يكن هناك أية شكاوى أو ملاحظات على طبيعة الأسئلة التي تقدموا إليها خلال الدورة الامتحانية.