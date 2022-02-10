اعتقال شخصين اعترفا بقتل أربعيني في اربد جراء خلاف مالي

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد قبل ايام بدخول شخصين مجهولين وملثمين لمنزل شخص اربعيني في الحي الجنوبي في مدينة اربد وقيامهما باطلاق عيارات نارية باتجاهه ومغادرة المكان.

وأضاف أنه قد جرى اسعاف الشخص للمستشفى الا انه ما لبث ان فارق الحياة، وشُكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة لمتابعة التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها كافة.

وأكد الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق قام على مدار ايام بجمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها لحين تمكنه من تحديد هوية احد المشتبه بهما، وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر من اقربائه، وانهما حضرا لمنزل الضحية ملثمين واطلقا النار عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وبين أنه القي القبض على الشريك وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم وسيتم احالتهما للقضاء.