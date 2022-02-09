استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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جرينتش+2 02:27
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن خطط تخريبية ينفذها مسلحون بتحريض امريكي في اربع محافظات سورية
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