استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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جرينتش+2 02:27
نصر الله يعزّي بشهداء نابلس ويشيد بموقف الجزائر ويؤكد ان القدرات الصاروخية لحزب الله تمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان
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