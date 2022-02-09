استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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دعوات لفتح بيوت عزاء في الجامعات.. إضراب شامل يعم مدن الضفة اليوم الاربعاء حداداً على أرواح شهداء نابلس
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