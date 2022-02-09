الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للصحف الورقية لمتابعة دورها المحوري

اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة لم تتردد في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية، وبما يسمح به قانون الموازنة العامة للدولة.

وأوضح، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، أن الصحف الورقية (الرأي والدستور) شركات خاصة غير مملوكة للدولة، و”مع ذلك لم نألو جهدا بتقديم الدعم اللازم لهما، والمباشرة بالتخفيف من الوطأة المالية التي تعانيان منها”.

وعزا الخصاونة سبب الوطأة المالية التي تعاني منها الصحيفتان، إلى قرارات اتخذتها إدارة الصحيفتين “في مرحلة ما وفي إطار اجتهاد استثماري، ربما لم يكن موفقا آنذاك وانعكس على الأداء المالي للصحيفتين”.

وأشار إلى أن الحكومة شملت الصحيفتين ببرنامج استدامة، مضيفا أنه جرى يوم أمس تسيير الرواتب المتأخرة بسبب التمديد للصحيفتين في البرنامج.

وبين أن الحكومة قدمت العديد من المساعدات التحفيزية للصحيفتين خلال العام الماضي، بما في ذلك مبالغ مالية للصحيفتين.

وأكد وجود مصلحة أساسية في أن تتعافى الصحف الورقية لدورها المحوري والهام، وللرسالة التي أدتها الصحف عبر مسيرة الدولة وفي المفاصل الأساسية ولذودها عن الدولة وحمايتها.

وقال أن على إدارات الصحف مهمة إصلاحها داخليا، كونها شركات خاصة، مجددا التذكير بأن الحكومة ستقوم بما هو ممكن في إطار التيسير عليها من خلال تأخير سداد بعض الفوائد والغرامات لبعض الاشتراكات الحكومية، وتقديم أي دعم مالي ضمن حدود الممكن.