استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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جرينتش+2 02:26
استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء
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