استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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جرينتش+2 02:24
انضمام سوريا إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.. خطوة سياسية اولاً واقتصادية فيما بعد
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