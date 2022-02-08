انضمام سوريا إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.. خطوة سياسية اولاً واقتصادية فيما بعد

في يناير/كانون الثاني الماضي، انضمت سوريا لـ”مبادرة الحزام والطريق” الصينية على أمل الاستفادة من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها نتيجة الحرب المدمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن سوريا ستحتاج 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكن حلفاء دمشق(روسيا وإيران) يفتقرون إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية هذا المبلغ، كما أن الحكومات الغربية ترفض التعامل مع دمشق، فيما ينظر المستثمرون الخليجيون بحذر إلى المشهد السوري.

فهل ستكون الصين هي من يمد يد المساعدة الى نظام دمشق؟

خطوة سياسية اولاً

يبدو أن هذه الدعوة للانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” هي في المقام الأول خطوة سياسية وليست اقتصادية ولن تكون فقط بداية موجة من الاستثمارات الصينية.

وليس من المستغرب ما أبدته الصين من احتضان لنظام دمشق؛ فعلى مدى الحرب الأهلية، رفضت الادعاءات الغربية بأن الرئيس السوري فقد شرعيته، وانضمت إلى روسيا في استخدام الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة التي هددته.

وعلاوة على الإصرار على سيادة سوريا – وهي حجة تستخدمها الصين عادة لكي تشير بشكل جزئي لحريتها هي أيضًا في التعامل مع شعبها – تعتقد بكين أن نظام الرئيس الأسد”هو أفضل فرصة للاستقرار.

وتعزز هذا الموقف الصيني مع سفر الإسلاميين الصينيين إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة المسلحة. ودعمت الصين جهود دمشق للقضاء على هؤلاء المقاتلين. وعلى عكس روسيا وإيران، نأت الصين بنفسها عن القتال، ولكن كان من المعروف أنها منحازة لمعسكر “الأسد”.

ولطالما أبدى الرئيس الأسد إعجابه بـ”النموذج الصيني” للتنمية الاقتصادية، وبالتالي كان من المنطقي أن تتطلع دمشق إلى تحويل هذا الدعم في الحرب إلى استثمارات بعد الصراع. وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت دمشق أن الصين إلى جانب روسيا وإيران “حكومات صديقة” ستُمنح الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار.

استثمار حذر

هناك جانب كبير من الاهتمام الذي تظهره الصين، فقد حضرت أكثر من ألف شركة صينية أول معرض تجاري في بكين حول مشاريع إعادة الإعمار السورية، وتعهدت باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار، وحضرت 200 شركة أخرى معرض دمشق الدولي للتجارة عام 2018.

وكان هناك أيضًا استثمار محدود في قطاع السيارات السوري، في حين وافقت بكين على إرسال مساعدات بقيمة 16 مليار دولار، بما في ذلك 150 ألف جرعة لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس “كورونا”.

ومع ذلك، فإن الصين تتبع نهجا حذرا في استثماراتها، كما أن سوريا ليست اقتراحًا جذابًا. وبالرغم أن موقف النظام في دمشق يبدو آمنًا، إلا أنه لم يبسط سيطرته على البلد بأكمله ولا يزال هناك خطر تجدد القتال وكذلك الهجمات المتفرقة.

كما إن هناك سوقًا محدودًا من المستهلكين بالنظر إلى أن الحرب أفقرت معظم السوريين. كما أن “قانون قيصر” الأمريكي يردع الشركات من التعامل مع نظام دمشق. والأهم من ذلك، أن سوريا تفتقر إلى ثروة المواد الخام الرئيسية التي جعلت الصين تخاطر بالاستثمار في أماكن أخرى غير مستقرة.

ولن يغير انضمام سوريا إلى “مبادرة الحزام والطريق” أيًا من هذه العوامل المثبطة للاستثمارات. وبالرغم أن مذكرة التفاهم التي وقعت تتحدث عن نوايا استثمارية في نهاية المطاف، إلا أنها لن تؤدي إلى التدفق السريع للأموال التي يحتاجها “الأسد”.

لماذا تم توقيعها الآن؟

هناك منطق جيوسياسي بالنسبة للصين حيث يرسل هذا الاحتضان العلني لدمشق إشارة إلى 3 جهات فاعلة مهمة.

الرسالة الأولى هي للولايات المتحدة، التي صعّدت من مواجهتها مع الصين في عهد الرئيس “جو بايدن”. وسيؤدي ضم دمشق إلى مبادرة الحزام والطريق إلى تسليط الضوء على مدى عدم كفاءة الولايات المتحدة وحلفائها في عزل دمشق بعد الحرب، مما يعزز الشعور بتراجع الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة.

الرسالة الثانية لحلفاء دمشق في روسيا وإيران، الذين يريدون كسر عزلة سوريا. وتعد هذه طريقة سهلة نسبيًا بالنسبة لبكين لكي تبدي حسن النية لكليهما، خاصة لإيران التي تعد شريكًا مهمًا في “مبادرة الحزام والطريق”.

أما الرسالة الأخيرة، فهي لقوى الشرق الأوسط الأخرى؛ مثل إسرائيل والدول الخليجية، حيث يشير انضمام دولة شرق أوسطية أخرى إلى “مبادرة الحزام والطريق” إلى تعمق دور الصين وحاجة القوى الإقليمية لتعزيز تعاونها مع بكين، مما سيزعج “بايدن” بالطبع.

وفي الوقت ذاته، فإن الصين ليست في غنى طبعًا عن الجانب الاقتصادي، فسوريا تقع في موقع استراتيجي ولها ساحل متوسطي كبير، وإذا عاد الاستقرار إلى سوريا، فيمكنها أن تثبت جاذبيتها كشريك للصين. لكن هذا الأمر بعيد الأجل بالنسبة للصين، وليس الدافع المباشر لمذكرة التفاهم.

دوافع الرئيس الأسد

يدرك الرئيس الأسد”بالتأكيد أنه من المستبعد أن تأتي أموال إعادة إعمار صينية كبيرة على المدى القصير، لكن السياسة دافع مهم هنا أيضًا. ويخدم الانضمام إلى “مبادرة الحزام والطريق” الأجندة المحلية، حيث يقدم الأمل للشعب الفقير الذي يعاني تحت وطأة اقتصاد متعب.

كما إن هذه الخطوة تعزز سردية النظام الحاكم بأن بقية العالم غير الغربي يقبل نظام دمشق مما يعزز مطالباته بالشرعية. وعلى المستوى الدولي أيضًا، تأمل دمشق في أن يشجع الاصطفاف مع الصين الدول غير الغربية الأخرى (أو حتى الأوروبية المتمردة) لإعادة الانخراط مع سوريا.

وقد يكون هناك أيضًا بعض الفوائد الاقتصادية غير المباشرة. ففي حين أن الصين قد لا تقدم الأموال اللازمة، إلا إن وجودها في سوريا سيرسل رسالة للآخرين بأن دمشق أصبحت أقرب إلى الاستقرار، وقد يحفز هذا لاعبين من الخليج للاستثمار وإعادة شبكات ما قبل الحرب قبل بكين.

وإذا جاءت هذه الاستثمارات جنبًا إلى جنب مع المزيد من التطبيع من دول الشرق الأوسط وحلفاء الصين غير الغربيين وحتى بعض الدول الأوروبية، فمن الأكيد أن هذا سيكون في مصلحة دمشق.

المصدر – كريستوفر فيليبس/ ميدل إيست آي