محمد عساف يتألق في جلسة تصوير من كليب” أنا العاشق”/ فيديو

قام المصور المصري يحيي أحمد، بطرح صور جديدة لم تنشر من قبل للفنان الفلسطيني محمد عساف، وذلك خلال كواليس تصوير كليب “انا العاشق”.

وكان قد طرح عساف، أحدث أغانيه بعنوان “أنا العاشق” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “أنا العاشق” من كلمات هالة علي، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، هندسة صوت ومكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج نيكولا طبال.

يذكر أن عساف طرح مؤخرًا أغنية “الحلزونة” من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، توزيع إلهامي دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

قبلها طرح عساف أغنية “مرايتك” من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي.