بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة

الجزائر – سبوتنيك

قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.

وأوضح مصدر في الخارجية الجزائرية لوكالة “سبوتنيك”، أن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة بجانب تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسألة.

ووفقا للمصدر تضم اللجنة كلا من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.

وكانت صحيفة “جورساليم بوست” الإسرائيلية قد كشفت منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة.

وأضافت أن كل الدول ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا قد عارضت ذلك، باستثناء المغرب وتشاد اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.

كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.

وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن تدعم اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميا منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي.

وأشارت قناة “الشروق نيوز” الجزائرية نقلا عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الإفريقية، أنه “تم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأن إلغاء القرار جاء تتويجا لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى، والمغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني”.

وأشار صحيفة “النهار” الجزائرية إلى أنه “تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الافريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.، ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي”.

الجامعة العربية ترحب بتجميد عضوية إسرائيل

وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية إسرائيل بصفة مراقب لدى المنظمة، مشددا على أن هذا القرار يعد بمثابة “خطوة تصحيحية” تتسق مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان: “رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية المنعقدة اليوم 6 شباط/فبراير الجاري في أديس أبابا وذلك بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في آب/أغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية”.

وأكد البيان “أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية”.

ونوهت الجامعة العربية بأنه “كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني”.

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار القمة الإفريقية

وفي جدة رحبت منظمة التعاون الإسلامي, بالقرار الصادر عن القمة الافريقية” تعليق منح اسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد” ، معتبرة ان ذلك ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

و أكدت المنظمة انه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.