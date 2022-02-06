اللهم زد وبارك.. 5 مليون م3 دخلت السدود خلال الساعات الماضية

قالت وزارة المياه والري، إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد، الى 59 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8,1 مليار م3.

واضافت في بيان، ان مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من المنخفض الاخير خلال 48 ساعة، نحو 5 مليون م3 ، دخل منها خلال الساعات الـ 24 الماضية نحو 3 مليون م3 غالبيتها في سد الملك طلال بكمية بلغت 2,285 مليون م3.

وبينت الوزارة ان محطات رصد الامطار سجلت اعلى هطول خلال الساعات الـ24 الماضية في السلط بلغت 11,6 ملم، وسجلت المحافظات معدل هطول عام خلال 24 ساعة في عمان (7) ملم، البلقاء(5,1)، مأدبا (3,5) ملم، الزرقاء (1,2) ملم ، جرش (2,7) ملم ، المفرق (0,7) ملم ،اربد (2,6) ملم ، عجلون (7,5) ملم ،الكرك (1,3) ملم ،الطفيلة(0,8) ملم ، فيما لم تسجل هطولات في معان والعقبة خلال الساعات الماضية.

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