بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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الفلسطينيون يؤدون، اليوم الأحد، صلاة الغائب في المسجد الأقصى وغزة على روح الطفل المغربي ريان/ فيديو
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