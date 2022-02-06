اعتقال المحرض والفاعل الذي أضرم النار بمركبة في شفا بدران

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحرض والشخص الذي أضرم النار بمركبة في منطقة شفا بدران، وظهر في الفيديو الذي جرى تداوله قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، عن تعرض مركبة للحرق من قبل شخص مجهول أثناء اصطفافها في منطقة شفا بدران بالعاصمة.

وأضاف أن الدفاع المدني أخمد الحريق، فيما اكد المختبر الجنائي افتعال الحريق بواسطة مادة بترولية “ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقا للحادثة”.

وأوضح أن فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي ومديرية الشرطة تولوا التحقيق في القضية، واستطاعوا بواسطة التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وألقي القبض عليه.

وتابع، وبالتحقيق معه اعترف انه قام بذلك مقابل مبلغ مالي وبتحريض من أحد الأشخاص، والذي يوجد بينه وبين مالك المركبة خلافات بحكم النسب وخلافات مالية بإضرام النار بالمركبة، وجرى القاء القبض على المحرض وعلى أشخاص آخرين ساعدوا مضرم النار بارتكاب الجريمة، وسيتم احالتهم جميعا للقضاء

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