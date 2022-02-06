إلى بدويّةٍ سمراءَ من أهل الجنوب

1

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ سمراءُ من أهل الجنوبْ

تحبّ الأرضَ والوديانَ والأشجارَ

إيقاعَ الندى في نبضه الأخضرْ

ويُعلي من تمرُّدها

جمالُ قوامها الممشوقِ مثلَ مساحةِ الدفترْ

2

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ تلمُّ حروف قصّتها

بفرع جديلةٍ سوداءَ عاليةٍ

ودانيةٍ كداليةٍ..

وتشمخُ في الفضا أكثرْ

3

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ

وتحبّ في كلّ الفصولِ

ولا تفشي لها سرّاً

وفيها الحُبّ لا يذوي ولا يُقْهَرْ

وتَدْرُج مع نسيم الفجرِ

قبّرةً

كطير حجلْ

تحبّ حديث أغنيةٍ

وقصيدةً من فوح عبيرها تسكرْ

4

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ تمشي الهوينى في دلالْ

بدلائل الخفرِ الجميلْ

تختال مثل العاصفةْ

وتموج مثل سنابل الحقلِ البهيِّ إذ تظهرْ

ولا ترنو إلى شيءٍ

وتنظر في مفاتنها

وتضحك كلّما حضرت غواية مائها الكوثرْ

5

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ تأسِرُ من تأنّقها

مرايا بيتها الشتويّْ

بجنب خميلة يكبُرْ

وتغرس بانتظار الودْقِ

تغمر كلّ زاوية رحيق الليلك الأطهرْ

6

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ.. عرّافة

كيمامةِ النهر الطروبِ

بلحن نشيدها يفترّْ

يغرّد في مراكبه

ويزكو الروحُ والمنظرْ

7

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ.. سمراءْ

تعشق غيمة وطفاءْ

وتحفظ شعر شاعرها فيمتدُّ المدى المخضرّْ

وترقص رقصة غجريّةً

وتحلم كلّما عبقت عطور المسك والعنبرْ

8

فلّاحةٌ.. بدويّةٌ.. عبلةْ

تعرّفني على قلبي وتكتبني بدفترها

وتحفظني بوردتها بقلبِ حنينها السُّكَّرْ

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فراس حج محمد

(00972568157019)

تلفيت-نابلس