نقابة الأطباء تؤكد كيدية فيديو متداول يسيء لطبيب أردني

أكدت نقابة الأطباء أنّ الأردن يحتل مرتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال السياحة العلاجية.

وأشادت النقابة على لسان الناطق الاعلامي باسمها، الدكتورة ميسم عكروش بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والقطاع الصحي في المملكة والنقابات الصحية للحفاظ على هذه المرتبة المتقدمة ليس على صعيد الدول العربية فقط بل على صعيد دول المنطقة، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية مميزة وفقاً لأعلى معايير ومستويات الجودة للمرضى الذين يقصدون الأردن من مختلف الدول بهدف العلاج.

وقالت عكروش في بيان صحفي، اليوم السبت، إن نقابة الأطباء قد تابعت باهتمام كبير ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شخص من دولة أجنبية يتهم فيه أحد الأطباء الأردنيين بإجراءات طبية مغلوطة وغير مهنية.

وأهابت نقابة الأطباء على لسان الدكتورة عكروش بالمواطنين والمقيمين وزوار الأردن إلى عدم الالتفات إلى مثل هذا النوع من الافتراءات ومحاولات البعض للتشكيك بكفاءة الطبيب الأردني أو النيل من الانجاز الطبي الأردني المتميز والذي يشهد له القاصي والداني من مختلف بقاع الأرض.

وأكدت عكروش أنّ نجاح الأردن في السياحة العلاجية مردُّه أسباب عِدة، أبرزها توافر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في تخصصات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والهندسة الطبية وغيرها من التخصصات الصحية، ووجود البنى التحتية المؤهلة وتوافر الخدمات اللوجستية وجودة الخدمات الطبية المقدمة في الأردن وتوافرها بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى انّ هذا النجاح قد لا يطيب للبعض فيلجؤون إلى محاولة التشكيك من خلال انتاج فيديوهات ومواد اعلامية سلبية عن واقع القطاع الطبي الأردني بين الفينة والأخرى، ومنهم من يقوم بتداول افتراءات قديمة بقصد التشويش والإضرار بالسياحة العلاجية التي باتت محط اهتمام كبير للدولة الأردنية لما لها من دور كبير في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت أنه وبالرغم من هذه المحاولات المشككة بالقطاع الطبي والسياحة العلاجية في الأردن إلاّ إنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على حيثيات ما ورد في الفيديو المتداول من خلال تشكيل نقابة الاطباء الأردنية للجنة طبية فنية درست كافة الحيثيات التي رافقت الاجراءات الطبية والتداخلات الجراحية التي تم اجراءها للمريض حيث اكدت اللجنة الفنية على ما ورد في قرار لجنة التحقيق السابق والصادر بتاريخ 22 أيلول الماضي، والمدون في محضر مجلس النقابة في حينه وذلك بعدم وجود خطأ طبي أو تجاوزات في الاجراءات العلاجية المتخذة للمريض سواء من قبل المستشفى أو الطبيب المعالج، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ان القضية ما زالت منظورة أمام القضاء الأردني العادل .

وأكدت عكروش ان نقابة الأطباء تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وما تراه مناسبا وفي الوقت المناسب تجاه كل من تُسوِّل له نفسه الافتراء على القطاع الطبي الأردني وكوادره أو الاساءة إلى سمعتها.

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