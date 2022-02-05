كميات الهطول المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم السبت

قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الاخير فد السدود الرئيسية بنحو (2) ملايين م3 خلال الساعات الـ (24) الماضية ، موضحة ان الكمية الاكبر دخلت الى سد الملك طلال نحو (1,250) مليون م3 ، وان مجموع كميات المياه التي دخلت السدود من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت (35,5) مليون م3 ،

وحول معدلات الهطول بينت الوزارة ان حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت، قد ارتفع الى (58%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3 ، وان اعلى كمية هطول كانت في الكرك وقد بلغت (36,8) ملم.

كما نشرت إدارة الأرصاد الجوية كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وقد سجلت مناطق في العاصمة عمّان أعلى كميات هطول، وخاصة مناطق حدائق الحسين 35.0، والقويسمة 22.0، ووسط البلد 21.0 فيما سجلت السلط كمية هطول بلغت 19.0.

وتالياً كميات الهطول في محطات الرصد بالمملكة:

رأس منيف 9.4

إربد 13.5

الرمثا 9.5

جرش 5.5

الباقورة 11.0

وادي الريان 6.0

مطار عمان المدني 14.4

مطار الملكة علياء 3.8

حدائق الحسين 35.0

الجبيهة 13.5

القويسمة 22.0

وسط البلد 21.0

دير علا 9.0

السلط 19.0

الزرقاء 7.8

الضليل 2.5

الغباوي 5.7

الشوبك 7.8

الطفيلة 9.8

الربة 26.2

العقبة 0.1

وادي موسى 0.5

معان 1.0

القطرانة 0.5

غور الصافي 8.5

المفرق 4.0