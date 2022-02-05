صدور الديوان الثالث للأسير الفلسطيني الشاعر هيثم جابر

كتب فراس حج محمد| فلسطين

صدر مؤخرا عن دار الرعاة وجسور ثقافية (رام الله وعمّان) ديوان “زفرات في الحب والحرب-3″، وهو الديوان الثالث للأسير الشاعر والروائي هيثم جابر. ويتخذ الشاعر هيثم جابر من هذا العنوان “زفرات في الحب والحرب” عنوانا ثابتا لكل ديوان من هذه الدواوين. ويقع الديوان في (230) صفحة من القطع المتوسط.

تقوم تجربة الشاعر في هذا الديوان على المزاوجة بين هاتين الثيمتين الحب والحرب، وكأنهما ثيمتان نديتان متصارعتان. يبدأ الديوان بقصائد “الحرب”، ويتكون هذا القسم من (46) نصاً، يتحدث فيها عن غزة والجزائر، وعن انتمائه القومي العروبي وعن حياة السجن، وغيرها من الموضوعات التي لها علاقة بالحرب أو الصراع مع المحتل أو الاستعمار.

وأما القسم الثاني المعنون بــ “زفرات حب”، فاشتمل على (25) نصاً عبّر من خلالها عن عاطفة الحب الإنساني التي يعيشها الشاعر بشكل عام وعلاقته بالمرأة أو تشوّقه لها وحنينه إليها. وختم الديوان بمجموعة نصوص قصيرة تحت عنوان “الإشراقات”، وتميزت بكثافتها وتنوع موضوعاتها بين الحرب والحب وتجاوزت السبعين نصا.

وصدر للأسير هيثم جابر عدة كتب؛ عدا هذه الدواوين، فقد أصدر روايتين هما “الشهيدة” و”الأسير 1578″، ومجموعة قصصية بعنوان “العرس الأبيض”. وهيثم جابر من ذوي الأحكام العالية؛ محكوم بالسجن 28 عاماً، أمضى منها تقريبا عشرين عاما، ويتهمه الاحتلال بالانتماء إلى حركة “الجهاد الإسلامي” وجناحها العسكري “سرايا القدس”، والقيام بعمليات مقاومة ضد الاحتلال.

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