وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي والفنانة عايدة عبد العزيز

توفي المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي، اليوم الجمعة 4 فبراير، عن عمر يناهز الـ88 عاما، نتيجة المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا.

وكان تامر الشرقاوي، نجل المخرج الكبير جلال الشرقاوي قد كشف «عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي».

وقال تامر الشرقاوي: «والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين».

وأكد تامر الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي، مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

وزيرة الثقافة تنعى عايدة عبد العزيز

كما نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز التي غيبها الموت،مساء امس الخميس ، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت “عبدالدايم”، إن الراحلة من أيقونات الدراما المصرية وتميزت بتجسيد مختلف أنماط الشخصيات ببراعة، مؤكدة أن أعمالها ستبقى راسخة في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن عايدة عبد العزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930، وقد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 ، وعملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس ، وسافرت عام 1962 إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، وحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت ، وقدمت الكثير من الاعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الجماهيرية.