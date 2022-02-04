نقابة الأطباء تتحقق من فيديو يضر بسمعة الطب والسياحة العلاجية الاردنية

ناشدت الناطق الاعلامي لمجلس تسيير مهام نقابة الاطباء الاردنيين، الدكتورة ميسم عكروش، الاطباء والمواطنين بعدم تداول فيديو مسجل من جهة خارجية، انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهم أحد الاطباء الاردنيين بإجراءات طبية مغلوطة وغير مهنية .

وقالت الدكتورة عكروش، ” إن المعلومات التي وردت في هذا الفيديو غير مؤكدة وتبدو كيدية لكل من يعرف أسس الطب ومبادئه”، منوهة إلى أن تداول الفيديو بهذه السرعة القصوى يضر بسمعة الطب والسياحة العلاجية الاردنية التي باتت مصدر دخل قومي لكافة القطاعات السياحية والخدمية في بلدنا الحبيب، كما يسعى الى خفض أسهم التميز الطبي الأردني في المنطقة.

وأشارت الى أن هذا الموضوع مدار بحث وتحقق من قبل وزارة الصحة ونقابة الاطباء، مبينة ان الحق سيأخذ مجراه وأن التحقيق جارٍ على كافة المستويات لمعرفة الحقيقة وانصاف الطرف المظلوم، داعية المواطنين والأطباء إلى حماية سمعة الأردن وتوخي الحذر من الأخطار المترتبة على تدوير وتداول مثل هذه الفيديوهات المسيئة.



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