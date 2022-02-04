موقع إنتلجنس أونلاين الاستخباري: السيسي ونجله (ولي عهده) محمود يحتكران ملف العلاقة مع إسرائيل!!!

كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” المعني بالشؤون الاستخباراتية أن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” وضع إدارة ملف إسرائيل في المخابرات العامة بيد نجله “محمود” الذي يعمل وكيلا للجهاز الأمني الذي يترأسه اللواء “عباس كامل”.

وذكر الموقع في تقرير ترجمه “الخليج الجديد” أن قرار “السيسي” يوضح الخطط الكبرى التي يضعها الرئيس على نجله الأربعيني، والذي يبدو أنه من المقرر له أن يلعب دورًا رئيسيًا في النظام الأمني ​​للدولة الذي تأسس منذ عام 2013.

وأشار الموقع إلى أن زيارة “محمود السيسي” بهذه الصفة ووفق الصلاحيات الممنوحة له، إلى إسرائيل فى 16 يناير/ كانون الثاني المنصرم كان لها تأثير على مضيفيه الإسرائيليين.

وبحسب الموقع، فقد أثار نجل “السيسي” خلال اجتماعه مع مدير الموساد “ديفيد بارنيا”، وزعيم الشاباك “رونين بار” ورئيس المخابرات العسكرية “أهارون حاليفا”، الموضوع الحساس المتمثل في إعادة تقييم اتفاقيات “كامب ديفيد” الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1978.

وذكر الموقع أن مصر ترغب في إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء بالقرب من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاجتماع المذكور تطرق إلى القضايا العالقة لإعادة إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وبمجرد عودته إلى مصر، شرع “محمود السيسي” على الفور في التجهيز لاجتماع قادم يجمع بين ممثلي مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل في منتجع شرم الشيخ؛ لمناقشة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة.

وذكر الموقع أن “محمود السيسي” رحب بالعودة إلى جهاز المخابرات في أوائل 2020، بعدما قرر والده “عبدالفتاح السيسي” إبعاده إلى موسكو بناء على توصية من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، بسبب ما تردد عن سوء إدارة نجل الرئيس للإعلام المصري.

وكان مدير المخابرات العامة “عباس كامل” الذي يتمتع بثقة “السيسي” الأب، قد أراد تكليف “محمود” بإدارة الملف الإيراني فى المخابرات، لكن والده لم يعطِ الضوء الأخضر له بعد.

وازداد هذا الدور المتعلق بإيران أهمية منذ التقارب المصري الإيراني الذي انطلق في يونيو/حزيران.

ولكن على الرغم من عقد اجتماع بين مسؤولين في جهاز الاستخبارات الإيرانية (فيفاك) ونظرائهم في مصر في 28 ديسمبر/كانون الأول، تم تقويض هذا التقارب بشكل كبير بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الموالية لطهران على أبوظبي التي تربط بتحالف قوي وراسخ مع القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قام ممثل إيران في القاهرة “ناصر الكناني”، بقطع الاتصالات مع وكلاء مدير المخابرات المصرية “عباس كامل”، وفق الدورية الفرنسية.

المصدر – إنتلجنس أونلاين