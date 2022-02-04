بوتين يصل بكين للمشاركة في افتتاح الأولمبياد، وعقد مباحثات مع نظيره الصيني حول الوضع الدولي الراهن

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، حيث يتضمن برنامج زيارته المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اجتماع رئيسي روسيا والصين سيعقد يوم الجمعة قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السلطات الصينية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.

وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء: “تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون لمناقشة القضايا الدولية الحالية.

ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الألعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه: “لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها. وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي”.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى وهو 140 مليار دولار.