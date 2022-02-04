“المجاهد الاخواني” اردوغان يعلن سعي بلاده لإصلاح علاقاتها المتوترة مع إسرائيل، والعمل معا لتصدير الغاز إلى أوروبا

نقلت وسائل إعلام تركية، عن الرئيس، رجب طيب إردوغان، قوله إن تركيا وإسرائيل يمكنهما العمل معا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال إردوغان، اليوم الجمعة، إن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات الشهر المقبل.

وتعمل تركيا على إصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة مع إسرائيل في إطار مسعى بدأ في 2020. وفي تهدئة واضحة بعد سنوات من العداء، قال إردوغان، امس الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف مارس المقبل.

وتأزمت العلاقات بين إسرائيل وتركيا عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، قبل أن تتدهور وتصل إلى حد القطيعة أكثر عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية “أسطول الحرية” مايو 2012، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك.

وإثر ذلك طردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت التعاون العسكري بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة في الحادث عام 2011 إلى تبرئة إسرائيل بدرجة كبيرة. وقلصت إسرائيل وتركيا تبادل المعلومات الاستخباراتية وألغتا تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي عام 2016، عادت تركيا لتعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد ست سنوات من الشقاق، حيث أكد إردوغان في حينه حصول اتفاق مع إسرائيل وأن “العلاقات الاقتصادية معها ستبدأ في التحسن”.

واليوم في حديثه للصحافيين في رحلة العودة من كييف، قال إردوغان إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول أعمال زيارة هرتسوغ لأنقرة، مردفا أن تركيا تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

كانت الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، طلبت من قطر ومنتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين دراسة ما إذا كان بإمكانهم إمداد أوروبا في حالة تعطل التدفقات الروسية نتيجة التوترات مع أوكرانيا.

توفر روسيا حوالي 30 بالمئة من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، وتلعب إمداداتها دور حيويا في توليد الطاقة والتدفئة المنزلية في وسط وشرق أوروبا.