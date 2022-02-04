بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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جرينتش+2 08:53
الأحمد: لم تُوجَّه دعوة لـ”الجهاد” و”حماس” للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي بعد غد، ولا تأثير لغياب “الشعبية”
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