ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل الفاسدة

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت مستودعَا ضبط داخله عشرات الأطنان من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

وأضاف، في بيان أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، أن المواد المضبوطة من قبل مراقبي مديريتي المناطق – فرع إقليم الوسط والمستلزمات الطبية تم التلاعب ببطاقه بيانها وتبديل تاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتها لغايات إعادة تداولها في السوق المحلي.

وبين مهيدات أن المؤسسة تحفظت على كامل الكمية وباشرت بإحالة القائمين على المستودع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هذا وقد أغلقت فرق المؤسسة الرقابية في فرع إقليم الشمال ومديرية المستلزمات، وفقا لمهيدات، مستودعا آخرا في محافظة إربد، للمستلزمات الطبية ضبطت لديه كميات كبيرة من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية والعبوات الطبية الفارغة وبطاقات بيان.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪‪0795632000‬