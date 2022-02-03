العثور على فتاتين متغيبتين عن منزل ذويهما في ابو نصير

عثرت فرق البحث على فتاتين تغيبتا عن منزل ذويهما بالشارع العام في منطقة ابو نصير بضواحي عمان .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة شمال عمان امس حول خروج فتاتين من منزل ذويهما وتغيبهما، مشيرا الى أنه تم فور تلقي البلاغ تشكيل فرق بحث عن الفتاتين لتتمكن قبل قليل من العثور عليهما بالشارع العام في منطقة ابو نصير دون تعرضهن لأي أذى، وسيتم تسليمهما لذويهما.

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