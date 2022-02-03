ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 23 وفاة و 19123 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13271 والإصابات 1,280,106
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جرينتش+2 10:03
بايدن يعلن تصفية زعيم “داعش” خلال عملية في ريف إدلب، والدفاع المدني السوري يفيد بمقتل 13 مدنياً بينهم 6 أطفال
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