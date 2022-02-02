وزير الحرب الصهيوني يصل البحرين باول طائرة عسكرية تعبر اجواء السعودية

وصل وزير الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، المنامة في زيارة رسمية لأول مرة للبحرين وإلى دول الخليج العربي، منذ توقيع “اتفاقيات إبراهيم”.

ومن المقرر ان يوقع غانتس اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني خلال زيارته، حيث “يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات بينهما”.

وقد مرت الرحلة إلى البحرين فوق أجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنًا في المجال الجوي لبلاد الحرمين، بحسب ما أورده موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي.

ووصل برفقة الوزير غانتس إلى مطار المنامة وفد رسمي هام، وكان في استقباله وزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وبهذه الزيارة الرسمية أصبحت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تهبط في البحرين.

ومن المنتظر أن يلتقي بيني غانتس كلمة خلال لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان بن حامد آل خليفة ورئيس الأركان وقائد البحرية البحرينية.