ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 23 وفاة و 19123 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13271 والإصابات 1,280,106
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حبس “مُحلِل شرعي” مصري بعدما ادعى الزواج من 33 امرأة
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