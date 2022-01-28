نقابة المهندسين تدعو لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

دعت نقابة المهندسين إلى تحديد الأسباب التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال المنخفض الجوي، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.

وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، استعداد النقابة للمشاركة في تحديد أسباب ما حدث من خلال عقد ورشة عمل تشارك فيها كل الجهات المعنية للوقوف على تلك الأسباب، وتقييم الخطط والاجراءات، ووضع التوصيات الشاملة لتلافي تكرار ما حدث.

وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن العديد من مناطق عمان، فاقم معاناة المواطنين جراء المنخفض الجوي وتساقط الثلوج، رغم الجهود الكبيرة والجبارة التي بذلت لإعادة التيار الكهربائي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تقصير في تزويد المواطن بالخدمات اللازمة .

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحسب اشتراطات الرخص ومعايير الأداء وأحكام القانون للتعامل مع نتائج أداء الجهات العاملة في القطاع خلال فترة المنخفض خاصة، وأن الهيئة سبق وأعلنت عن رفع الجاهزية القصوى قبل الموعد بوقت كاف.

وفيما يتعلق بالأعطال على شبكة الكهرباء خلال المنخفض الجوي الذي ساد المملكة في اليومين الماضيين، قال إنها بلغت منذ يوم أمس الخميس ولغاية الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، 2901 عطلا لدى جميع شركات توزيع الكهرباء في المملكة تركزت غالبيتها وبنسبة 87 بالمئة لدى شركة الكهرباء الأردنية.

وأضاف اللبون، أن مجموع الأعطال لدى شركة الكهرباء الأردنية بلغت 2532 عطلا، تم معالجة 1907 أعطال منها، فيما بلغت الأعطال لدى شركة كهرباء محافظة إربد 205 أعطال تم معالجتها بالكامل و164 عطلا على شبكة شركة توزيع الكهرباء جرى معالجة 163 عطلا منها.

وأشار إلى أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة تعامل يوم أمس الخميس مع 8600 مكالمة وردت إلى المركز من المشتركين، ويواصل التحقق من معالجتها مع الجهات المعنية.

وعن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي، بين اللبون أن أعلى حمل تم تسجيله يوم أمس بلغ 3600 ميجاواط عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأكد أن الهيئة تواصل على مدار الساعة التأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات، والالتزام بتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين في كافة المحافظات.

ولفت إلى أن الهيئة ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة أداء الشركات بحسب التشريعات النافذة، ومستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي وتزويد الخدمة، وأن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يواصل منذ ليلة أمس ولغاية اللحظة العمل ومتابعة إعادة التيار الكهربائي للانقطاعات المتبقية بالسرعة الممكنة.