مبروك.. 5.5 مليون متر مكعب من المياه دخلت السدود خلال 48 ساعة

أعلن وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الجمعة، عن دخول 5.5 مليون متر مكعب من المياه إلى السدود خلال 48 ساعة.

وقال لقناة “المملكة” إن “52% نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد”.

وأكّد النجار أنه لم يتم تغيير أي دور في المياه خلال المنخفض الجوي.

وقالت وزارة المياه والري في بيان صحفي، إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الأخير رفع حجم الأمطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح الجمعة إلى 52% من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8,1) مليار م3.

وأضافت أن أعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في العاصمة / محطة وزارة المياه والري (65,4) ملم.

وأوضحت أن مجموع كميات المياه الداخلة إلى السدود الرئيسية بلغت من بداية المنخفض الأخير (5,5) مليون م3 دخل منها خلال الساعات الـ 24 الماضية (3) ملايين م3 غالبيتها سجلت في سد الملك طلال بطاقة مليوني م3 فيما لم تسجل السدود الجنوبية أي كميات داخلة إليها خلال الساعات الماضية.

وحول الهطول خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت عمّان 43,9 ملم، البلقاء 19,9 ملم، مأدبا 17,1 ملم، الزرقاء 5,2 ملم، جرش 21,8 ملم، المفرق 5,7 ملم، إربد 7,3 ملم، عجلون 28 ملم، الكرك 7,4 ملم، الطفيلة 5,1 ملم، معان 1 ملم، العقبة لم تسجل أي هطولات.