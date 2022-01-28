أجواء باردة جدًا وتساقط زخات من المطر شمال ووسط المملكة

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبلية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب ذوبان الثلوج، وخطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجنوبية.

ويطرأ غدا السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع بقاء فرصة اثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الاجواء يوم الاثنين باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات المساء في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 4 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 2 إلى -2، وفي المرتفعات الشمالية 1 إلى -2، وفي مرتفعات الشراة 1 إلى -4، وفي مناطق البادية 9 إلى 0، وفي مناطق السهول 4 إلى 0، وفي الأغوار الشمالية 14 إلى 5، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى 8، وفي البحر الميت 15 إلى 7، وفي خليج العقبة 16 إلى 8 درجات مئوية.

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