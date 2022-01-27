وفاة سائق بأمانة عمان خلال فتحه للطرق المغلقة أمام المواطنين

أكد ناصر الرحامنة الناطق الأعلامي لأمانة عمان الكبرى وفاة السائق الشاب محمد خليل عامر عايش، وهو على راس عمله اثناء قيامه بالواجب ويقوم بعمله بفتح الطرق المغلقة جراء تراكم الثلوج في العاصمة عمان. مما أذى إلى انزلاق وتدهور الجرافة التي كان يقودها

ووقد نعى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، هذا الشاب الذي أنتقل الى رحمة الله تعالى أثناء تأديته الواجب بفتح الطرق المغلقة جراء تراكم الثلوج في العاصمة عمان

وقال الشواربة، اليوم الخميس، إنّ تعطل المركبات الخاصة وتساقط الأشجار على الطرق كانا من التحديات التي واجهت كوادر الأمانة لإزالة الثلوج في العاصمة عمّان والوصول لبعض المناطق.

وأضاف الشواربة، أن كوادر الأمانة تقوم بإزالة تراكمات الثلوج في الطرقات الرئيسية في عمّان، مشيرا إلى أنه يوجد طرق سالكة بحذر.

وبين، أن 3 نقاط على طريق المطار كانت فيها صعوبة منذ ليلة أمس حتى صباح الخميس.

وأكّد الشواربة، أن الطرق الرئيسية للوصول إلى “المراكز الحيوية” في العاصمة عمّان سالكة وبعضها سالك بحذر.