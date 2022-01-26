منخفض قطبي.. امطار غزيرة وثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 700 متر اليوم الاربعاء وغدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

وتتكاثر الغيوم تدريجياً اعتباراً من ساعات الظهيرة، لتتحول الاجواء الى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000 متر عن سطح البحر وما يزيد.

وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما يتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتوالي يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الرياح غربية تنشط على فترات خاصة في المناطق الجنوبية يصاحبها هبات قوية أحياناً.

وتكون الأجواء الجمعة، شديدة البرودة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تمتد اثناء النهار على شكل زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الاجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة ، ومع ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار، وتتناقص الغيوم تدريجيا، ومع ساعات الليل يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -3، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -5، وفي مناطق البادية 10 إلى -4، وفي مناطق السهول 7 إلى -1، وفي الاغوار الشمالية 13 – 3، وفي الأغوار الجنوبية 16 – 7، وفي البحر الميت 14 – 5، وفي خليج العقبة 15 – 6 درجات مئوية.

ثلوج بسماكة 25 سم في صويلح و30 في رأس منيف

وقال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب إن سماكة الثلوج المحتمل تراكمها حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غدٍ الخميس، ستبلغ من 20 الى 30 سنتمترا بالمرتفعات الشمالية، وسيكون أعلى سمك متوقع في الشمال بمنطقة رأس منيف 30 سنتمترا.

وأضاف ان سماكة الثلوج في المرتفعات الوسطى سيكون من 5-2 سنتمترات، موضحا ان أعلى سمك متوقع بالنسبة للعاصمة عمان، سيكون في صويلح 25 سنتمترا.

وقال، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ان المرتفعات الجنوبية ستشهد تراكمات ما بين 7 -15 سنتمترا، مشيرا الى ان اعلى سمك متوقع في الجنوب في الطفيلة / القادسية ومرتفعات لواء معان الشوبك، فيما ستبلغ سماكة الثلوج في المرتفعات الشرقية ما بين 5 -10 سنتمترات.