منى زكي تنفي أنباء طلاقها من زوجها احمد حلمي

تعرضت الفنانة منى زكي لهجوم كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعز”، وصل إلى حد نشر البعض لشائعات تفيد بطلاقها من زوجها الفنان أحمد حلمي.

وقالت الفنانة منى زكي، عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام»: «اللهم أن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى، واحفظهم لي من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك».

وتابعت زكي: «اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لي في عمري وأهلي، وفي عملي وفي وقتي وفى صحتي وفي مالي وفي كافة شؤوني وأحوالي».

يذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي وعادل كرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو عمل مأخوذ عن فيلم إيطالي يحكي عن نفس الموضوع.

وقد طالبت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة التقدم ببلاغات ضد فيلم «أصحاب ولا أعز»، بدلا من كتابة اسم الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمساهمة في نشره وإشاعة الفاحشة، حسب وصفها.

وكتبت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، «بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمه».

وقد نشرت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر منشورًا آخر، فيه رابط التفاصيل التي تساعد الراغبين في التقدم بشكوى للنائب العام إلكترونيا.