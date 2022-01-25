مكافحة المخدرات تتعامل مع 3 قضايا اتجار وترويج مواد مخدرة

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على ستة تجار للمواد المخدرة، بحوزتهم كميات كبيرة منها، وذلك خلال تعاملها مع ثلاث قضايا اتجار وترويج مواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة، تعاملوا خلال الايام الماضية مع ثلاث قضايا اتجار وترويج مواد مخدرة داخل المملكة.

ففي القضية الأولى، تمت متابعة معلومات وردت حول حيازة شخصين لكميات كبيرة من الحشيش المخدر وبيعها وترويجها داخل المملكة، إذ تولى فريق خاص تتبع الشخصين وجمع المعلومات حولهما وتحديد موعد نقلهما للمواد المخدرة، وجرت مداهمتهما على احدى الطرق الخارجية وإلقاء القبض عليهما، وضُبط داخل المركبة التي كانا يستقلانها 121 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

كما أُلقي القبض في محافظة الزرقاء على شقيقين من جنسية عربية، بعد جمع المعلومات حولهما والتأكد من قيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهما 70 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، و 16 الف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي القضية الثالثة، ضُبط بحوزة تاجرين مروجين للمواد المخدرة 16 الف حبة مخدرة وسلاح ناري اوتوماتيكي، بعد أن جرت متابعتهما وإلقاء القبض عليهما أثناء توجههما الى احدى محافظات الجنوب من أجل بيعها لمروجين آخرين.

وجرت إحالة القضايا كافة لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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