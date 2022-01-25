كتاب جديد.. قضية فلسطين/ قضية الهجمة الاستعمارية على الوطن العربي

صدر كتاب “قضية فلسطين..قضية الهجمة الاستعمارية على الوطن العربي” لمؤلفه الاستاذ: “أحمد السعدي”، وهو أحدث إصدارات مركز الحضارة العربية، ويُعرضالان بجناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صالة 2 جناح B 53

الكتاب بالغ الأهمية، حيث يعرض لتاريخ القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويتناول دور ياسر عرفات، ومحمود عباس، ومحاولات تصفية القضية، عبر الفلسطنة، والإقليمية، بعيدًا عن إطارها العروبي والقومي.

وتنبع اهمية هذا الكتاب من محتواه الغني بالمعلومات، وما يكشف فيه مؤلفه عن أسرار خطيرة.

المؤلف: “الأستاذ أحمد السعدي” مناضل عروبي قومي فلسطيني، وهو عضو أول لجنة تنفيذية عليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي رأسها المناضل أحمد الشقيري، في أوائل الستينيات.

الكتاب مجلد، يقع في (800) ثمانمائة صفحة.