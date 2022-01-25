الأمن ينفي وفاة طفلة سورية جراء البرد داخل مخيم الزعتري

نفت مديرية الأمن العام خبر وفاة طفلة سورية داخل مخيم الزعتري جراء البرد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كل ما يتم تناقله عبر الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة طفلة سورية داخل مخيم الزعتري جراء البرد القارس هو غير صحيح وعار عن الصحة.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم تناقل أية اخبار او معلومات دون التوثق منها من مصادرها الرسمية ، مؤكدا انه سيتم ملاحقة وتحديد ناشري مثل تلك الاخبار المفبركة والتي تهدف لإثارة الهلع والخوف داخل مخيمات اللجوء السورية واحالتهم للقضاء.

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