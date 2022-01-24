تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339
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جرينتش+2 05:24
ولّعت.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 15 وفاة و11478 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13088 والإصابات 1,152,526
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