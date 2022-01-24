ولّعت.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 15 وفاة و11478 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13088 والإصابات 1,152,526

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و11478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13088 وفاة و 1152526 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 22.98 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً، وصل إلى 49357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 158 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 107 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2387 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1090081 حالة. كما أشار إلى إجراء 49956 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14393752 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4556988 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4168651 شخصا.

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