وزير الكهرباء السوري يعلن جاهزية الربط الكهربائي مع الأردن

أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن، وذلك بهدف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء السوري، لصحيفة “الوطن”، إنه كان يفترض أن يكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل لكن تم التريث، علما أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي.

وبين أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم بدءا من الحدود الأردنية-السورية حتى منطقة دير علي وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (دير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كم.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجا وتدمير وتخريب، وأن وزارة الكهرباء السورية تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي ذلك على التوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عقدت بين المعنيين في كل من سوريا ولبنان والأردن واتفق خلالها على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فرق فنية مشتركة لمتابعة عمليات تأهيل وصيانة هذا الخط الكهربائي ودخوله في الخدمة وتشغيله.

وفي وقت سابق صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر بأنه مع الأيام الأخيرة من الشهر الماضي تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، حيث أنجزت ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة، كما بين أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية تعود لجهوزية الجهة المغذية (الأردن).